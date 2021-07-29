40-летний кусок торта со свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы продадут на аукционе

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Порция лакомства весом 790 граммов будет выставлена на аукцион 11 августа. Стартовая цена – 500 фунтов (около 700 долларов).Ломтик находится в полиэтиленовой пленке и специальной декоративной жестяной коробке с надписью: «Обращайтесь с осторожностью – свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы». Его размер составляет 20 на 17 сантиметров, он украшен королевским гербом в синем, золотом и красном цветах. Кусок долгое время хранился у Мойре Смит, которая является членом королевской семьи.Отмечается, что в качестве бонуса к лоту идет программа королевского свадебного завтрака.Напомним, принц Уэльский и леди Диана Спенсер поженились 29 июля 1981 года. Церемония венчания прошла в соборе Святого Павла в Лондоне. Церемонию, к слову, посетили 3500 гостей, а 750 миллионов человек по всему миру наблюдали за происходящим по телевизору.