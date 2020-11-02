Профессора и трех студентов госпитализировали, сообщило агентство Pajhwok.
2 ноября на территории университета в Кабуле раздался взрыв, после группа вооруженных лиц начала стрельбу. Пострадали как минимум 4 человека.
Инцидент произошел около юридического факультета вуза. Как уточняет ТАСС, в это время там шла церемония открытия книжной выставки, в которой участвовали представители Ирана. Некоторые источники пишут, что стрелявшие проникли в здание.
Уточняется, что к университету выехал афганский спецназ.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1138
4 человека пострадали из-за взрыва и стрельбы у университета в Кабуле
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter