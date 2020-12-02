28-летняя мать родила зачатого 27 лет назад ребенка

В феврале замороженный донорский эмбрион, хранившийся с 1992 года, пересадили 28-летней Тине Гибсон. Все прошло хорошо и в конце октября на свет появилась малышка, которую назвали Молли.Эксперты считают, что это рекордный случай такой длительной заморозки зародыша. Рекорд, установленный ранее, также связан с этой семьей. Другая дочь Тины - трехлетняя Эмма увидела этот мир в 2017 году. Она родилась благодаря замороженному на 24 года зародышу.Однажды в США зачатые в один день три пары близнецов родились с разницей в 15 лет. Их биологическая мать, 53-летняя Мэри Джонсон примерно прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. Удалось получить много эмбрионов, двоих пересадили ей, а еще 12 приберегли для будущих беременностей.