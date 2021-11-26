XXVII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» назвал победителей

В кинотеатре «Москва» состоялась торжественная церемония награждения победителей XXVII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад».





Специальный приз Президента «За гуманизм и духовность в кино» в этом году получил режиссер из Узбекистана Джахонгир Ахмедов за картину «Илхак». Фильм основан на реальной судьбе женщины Зульфии Закировой из села Ханабад Ташкентской области, потерявшей во время Великой Отечественной войны пятерых сыновей. Есть в картине и белорусский вклад: ключевые сцены боев снимали в Беларуси. Сегодня у узбекских кинематографистов большие совместные планы с нашей киностудией: намечаются съемки фильма «Узбечка» о женщине, которая воевала вместе с белорусскими саперами, планируется постановка еще одного фильма, основанного на реальных событиях, об узбеке Казбеке, который воевал вместе с белорусскими партизанами.





Специальный приз Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств «Кино без границ» за развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами получил документальный фильм американского режиссера, лауреата трех премий «Оскар» Оливера Стоуна и украинского кинорежиссера Игоря Лопатенка "Qazaq. История золотого человека", посвященный первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В конкурсе документального кино Гран-при за лучший документальный фильм получил российский конкурсант Владимир Головнев за работу «Дальний план». В конкурсе «Кино молодых» диплома за лучшую режиссуру удостоен Манзарали Шерали (Таджикистан) за фильм «Обуза». Диплома за лучшее воплощение темы кинофестиваля «Кино – симфония единства» удостоена совместная индийско-афганская работа режиссера Рохита Хайтана «От двери до двери». Приз имени кинорежиссера Виктора Турова за лучший фильм конкурса «Кино молодых» удостоена лента «Сын» иранского постановщика Нушина Мераджи.





В итогах конкурса игрового кино обошлось без сюрпризов. Сразу несколько наград получил германо-австрийский фильм «Королевская игра» (режиссер Филипп Штёльцль), показанный на церемонии открытия и задавший высокую творческую планку всему конкурсу. Приза имени Юрия Марухина за лучшую операторскую работу удостоен оператор «Королевской игры» Томас В. Киннаст. Исполнитель главной роли Оливер Мазуччи назван лучшим актером фестиваля. Этой же работе свои сердца отдали и зрители: «Королевская игра» получила приз зрительских симпатий. Приз за лучшую женскую роль достался китайской актрисе Яншу Ву за роль в картине «Следуя за ее тенью». Приз за лучший сценарий и приз жюри кинопрессы получила работа иранского режиссера Асгара Фархади «Герой». Лучшим режиссером был назван Айжан Касымбек из Казахстана за ленту «Огонь». А Гран-при «Золото Лiстапада» ушел «Илхаку» Жахонгира Ахмедова.



































