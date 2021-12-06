Кадровые решения Президента

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Глава государства назначил:Андрея Молчана – Чрезвычайным и Полномочным Послом в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству;
Валерия Барановского – Чрезвычайным и Полномочным Послом в Доминиканской Республике по совместительству;
Сергея Лукашевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай.
Президент Беларуси также дал согласие на назначение:Максима Алешкевича – председателем Комитета государственного контроля Минской области;
Александра Семича – директором департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты;
Ольги Русинович – директором департамента по предпринимательству Министерства экономики;
Виталия Крецкого – заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации – директора департамента по энергоэффективности;
Елены Кротковой – первым заместителем министра здравоохранения;
Александра Драгуна – первым заместителем министра лесного хозяйства;
Марины Артеменко – заместителем министра труда и социальной защиты;
Натальи Филипповой – первым заместителем министра юстиции;
Александра Власовца – главой администрации Ленинского района Бреста;
Вячеслава Грищенко – председателем Браславского райисполкома;
Сергея Галынчика – председателем Шумилинского райисполкома;
Сергея Садовского – председателем Ушачского райисполкома;
Дмитрия Козела – первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Александра Матараса – председателем Добрушского райисполкома;
Евгения Белаша – главой Кормянского райисполкома;
Ирины Стречин – председателем Дрибинского райисполкома;
Эдуарда Герасименко – главой Чаусского райисполкома;
Олега Малышевского – председателем Чериковского района;
Андрея Дубинчика – главой Ленинского района Бобруйска;
Сергея Лободинского – управляющим делами Брестского облисполкома;
Максима Радькова – членом Брестского облисполкома;
Александра Шастайло – членом Гомельского облисполкома;
Александра Терехова – членом Минского горисполкома и Минского облисполкома;
Игоря Павлющенко – членом Могилевского облисполкома.