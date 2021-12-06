Кадровые решения Президента

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Глава государства назначил:

Президент Беларуси также дал согласие на назначение:

– Чрезвычайным и Полномочным Послом в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству;– Чрезвычайным и Полномочным Послом в Доминиканской Республике по совместительству;– Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай.– председателем Комитета государственного контроля Минской области;– директором департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты;– директором департамента по предпринимательству Министерства экономики;– заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации – директора департамента по энергоэффективности;– первым заместителем министра здравоохранения;– первым заместителем министра лесного хозяйства;– заместителем министра труда и социальной защиты;– первым заместителем министра юстиции;– главой администрации Ленинского района Бреста;– председателем Браславского райисполкома;– председателем Шумилинского райисполкома;– председателем Ушачского райисполкома;– первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;– председателем Добрушского райисполкома;– главой Кормянского райисполкома;– председателем Дрибинского райисполкома;– главой Чаусского райисполкома;– председателем Чериковского района;– главой Ленинского района Бобруйска;– управляющим делами Брестского облисполкома;– членом Брестского облисполкома;– членом Гомельского облисполкома;– членом Минского горисполкома и Минского облисполкома;– членом Могилевского облисполкома.