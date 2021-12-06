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Кадровые решения Президента

Президент Беларуси сегодня рассмотрел кадровые вопросы.

Фото: БЕЛТА

Глава государства назначил: 

 Андрея Молчана – Чрезвычайным и Полномочным Послом в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству;

Валерия Барановского – Чрезвычайным и Полномочным Послом в Доминиканской Республике по совместительству;

Сергея Лукашевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай.

Президент Беларуси также дал согласие на назначение:

 Максима Алешкевича – председателем Комитета государственного контроля Минской области; 

Александра Семича – директором департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты;

Ольги Русинович – директором департамента по предпринимательству Министерства экономики;

Виталия Крецкого – заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации – директора департамента по энергоэффективности;

Елены Кротковой – первым заместителем министра здравоохранения; 

Александра Драгуна – первым заместителем министра лесного хозяйства; 

Марины Артеменко – заместителем министра труда и социальной защиты;

Натальи Филипповой – первым заместителем министра юстиции;

Александра Власовца – главой администрации Ленинского района Бреста;

Вячеслава Грищенко – председателем Браславского райисполкома;

Сергея Галынчика – председателем Шумилинского райисполкома;

Сергея Садовского – председателем Ушачского райисполкома;

Дмитрия Козела – первым заместителем председателя Гомельского облисполкома; 

Александра Матараса – председателем Добрушского райисполкома; 

Евгения Белаша – главой Кормянского райисполкома;

Ирины Стречин – председателем Дрибинского райисполкома; 

Эдуарда Герасименко – главой Чаусского райисполкома;

Олега Малышевского – председателем Чериковского района; 

Андрея Дубинчика – главой Ленинского района Бобруйска;

Сергея Лободинского – управляющим делами Брестского облисполкома;

Максима Радькова – членом Брестского облисполкома;

Александра Шастайло – членом Гомельского облисполкома;

Александра Терехова – членом Минского горисполкома и Минского облисполкома;

Игоря Павлющенко – членом Могилевского облисполкома.   
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