100-летний юбилей, Аллея славы и плюс-сайз-модели: Gucci представил коллекцию Pre-Fall 2022

Спустя два года онлайн-показов в период локдаунов итальянский модный дом Gucci феерично возвращается на живой подиум. Накануне бренд представил свою новую коллекцию сезона Pre-Fall прямо на голливудской Аллее славы. Как это было – читайте в нашем материале.
Весной 2020-года стало известно, что Gucci больше не будет подстраиваться под общепринятую сезонность и формат показа коллекций. Креативный директор Алессандро Микелле объяснил это тем, что таким образом бренд хочет вернуть себе новый ритм жизни. В связи с этим модный дом перестал представлять свои коллекции на Неделе моды, однако менее популярным и обсуждаемым его это точно не делает. Когда все модные показы, казалось бы, остались позади, Микелле представил новую коллекцию под названием Gucci Love Parade, посвященную 100-летнему юбилею, и не где-нибудь, а прямо на бульваре в Голливуде.
За семь лет работы в Gucci Алессандро показывал свои коллекции в Нью-Йорке, Париже, Риме и не единожды в Милане, однако в Лос-Анджелесе – впервые. Место было выбрано неслучайно, ведь дизайнер очень привязан к этому городу. Итальянский дом моды также в будущем будет оказывать поддержку сообществам Лос-Анджелеса и Голливуда посредством пожертвований на самые важные нужды города: бездомность и психическое здоровье.
Коллекция Pre-Fall 2022 через призму моды отразила, как менялся американский кинематограф. Под трек Bjork Bachelorette 1997 года модели дефилировали в образах выпускников колледжей, героев вестерна, девушек золотого века Голливуда и других.
Алессандро Микелле также разбавил коллекцию элементами спортшика. Так, пиджаки спокойно миксовались с легинсами и водолазками, рубашка в гавайском стиле – с укороченным блестящим пиджаком и т.д. Изюминка линейки – яркие оттенки и переливающиеся ткани, которые напоминают, что коллекция вовсе не обычная, а праздничная, ведь у бренда торжественный юбилей.
Помимо профессиональных моделей на подиум также вышли знаменитости. Среди них – звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин, победители «Евровидения-2021» группа Måneskin, друг бренда исполнитель Джаред Лето, двукратная обладательница «Грэмми» St Vincent и британская актриса Джоди Тернер-Смит.
Также впервые у Gucci на подиуме были плюс-сайз-модели.
Ну и куда же без звездных гостей? Шоу Gucci посетили Гвинет Пэлтроу, Билли Айлиш, Дайан Китон и многие другие. Некоторые из них в знак признания и любви к бренду пришли в его образах.
Фото: vogue.com