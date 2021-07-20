16 июля в Солигорске произошло ДТП: водитель совершил наезд на пожилую женщину и попытался скрыться.
В ГИОС Солигорского РОВД рассказали sb.by, что 16 июля 2021 года около 11 часов вечера водитель автомобиля Nissan, двигаясь по улице Богомолова в Солигорске, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. С места ДТП мужчина скрылся.
Пострадавшую – женщину 1940 года рождения – с травмами доставили в медучреждение. Она умерла в реанимации.
Милиционеры знали только цвет и модель автомобиля подозреваемого. Менее чем за час сотрудники Солигорского ОГАИ обнаружили транспортное средство и его владельца – 36-летнего безработного горожанина. Его водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.
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В Солигорске водитель совершил наезд на пешехода и попытался скрыться: пострадавшая скончалась в больнице
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