Сотрудничество молодежных парламентов Беларуси и России будет существенно расширено – Макаревич

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Отмечая, что визит проходит накануне Форума регионов Беларуси и России, Егор Макаревич указал на необходимость дальнейшего сотрудничества с органами молодежного парламентаризма России, реализации совместных проектов для сохранения исторической памяти.На встрече также уделили внимание укреплению взаимодействия по линии региональных молодежных парламентов.– подчеркнул руководитель Молодежного парламента.