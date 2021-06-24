Так высказался председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич во время встречи с членами молодежных парламентов Калининградской и Тамбовской областей Российской Федерации, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.
Фото из архива
Отмечая, что визит проходит накануне Форума регионов Беларуси и России, Егор Макаревич указал на необходимость дальнейшего сотрудничества с органами молодежного парламентаризма России, реализации совместных проектов для сохранения исторической памяти.
На встрече также уделили внимание укреплению взаимодействия по линии региональных молодежных парламентов.
–Сегодня молодежный парламентаризм позволяет не только реализовывать крупные проекты, но и выстраивать эффективную коммуникацию между молодыми общественными лидерами двух стран, – подчеркнул руководитель Молодежного парламента.
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Сотрудничество молодежных парламентов Беларуси и России будет существенно расширено – Макаревич
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