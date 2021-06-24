Практика внезапных инспекций продолжается. Президент посетил Свислочскую сельхозтехнику и местную хлебопекарню

Во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко внепланово посетил Свислочскую сельхозтехнику. Глава государства потребовал навести на территории предприятия порядок. Находится она в бесхозном состоянии, здания не используются по назначению, захламлены или пустуют. Президент поручил местным властям срочно определиться, что они собираются делать с этой территорией в 26 га, какие строения будут использовать, какие – сносить.
Президент поручил местным властям срочно определиться, что они собираются делать с этой территорией в 26 га, какие строения будут использовать, какие – сносить.
– При всем вашем бардаке это хорошие здания для мастерских. Их просто надо в порядок привести, – отметил Президент. – К новому году здесь должен быть наведен порядок. Имейте в виду, что за мной не заржавеет: я приеду перед тем, как снег выпадет, и мы посмотрим.
Работы, подчеркнул Глава государства, там много:
– Я попросил министра обороны, чтобы он подключил военных. Определитесь, что взорвать, что снести, переработать, что закопать, а что восстановить по-хозяйски – то, что должно работать на район.
Кроме того, в маршруте появилась и местная хлебопекарня, где Президент ознакомился с условиями труда работников, а также пообщался с коллективом.
Речь, в частности, шла о необходимости ремонта и модернизации. Глава государства пообещал: здесь также будет наведен порядок.
– Если что-то и надо доделать, то это небольшие деньги, – сказал он.
На совещании о перспективах развития Гродненской области Александр Лукашенко развил тему:
– Свислочь – это наша земля белорусская. И тут должны люди себя чувствовать неущербно. Они умеют делать все. Даже выпекать хлеб в жутких условиях. Чудо делают! Но давайте им создадим нормальную хлебопекарню… Создадим условия. Они дорожат этой печью для выпекания хлеба. Выделим ее, сделаем цех для того, чтобы они могли это тесто приготовить, сделаем отдельный склад, где будет готовая продукция выходить. По-человечески – это копейки будет стоить, – отметил Президент. – Мы договорились, что к концу года мы посмотрим, как модернизировать, но не потерять это качество. Там душа! Председатель райисполкома говорит: я когда еду в Гродно, я домой хлеб везу. Знаете, я домой тоже бы хлеб возил такой…
Фото: БЕЛТА
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Практика внезапных инспекций продолжается. Президент посетил Свислочскую сельхозтехнику и местную хлебопекарню
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