Пилотный проект по проведению экскурсий для старшеклассников реализуют в Беларуси

Вводятся дополнительные оплачиваемые часы организационно-воспитательной работы сверх установленных в учебном году из расчета три часа на одного учителя для организации и проведения одной экскурсии один раз в полугодие с оплатой независимо от ее продолжительности.Оплата расходов по организации и проведению экскурсий будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в республиканском и соответствующих местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных законодательством.Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.