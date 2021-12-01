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Пилотный проект по проведению экскурсий для старшеклассников реализуют в Беларуси

В Беларуси в 2021-2022 годах реализуют пилотный проект по организации и проведению экскурсий для учащихся 10-11-х классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Это регулируется постановлением Совета Министров от 30 ноября 2021 года №681, сообщает Национальный правовой интернет-портал.


Вводятся дополнительные оплачиваемые часы организационно-воспитательной работы сверх установленных в учебном году из расчета три часа на одного учителя для организации и проведения одной экскурсии один раз в полугодие с оплатой независимо от ее продолжительности. 

Оплата расходов по организации и проведению экскурсий будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в республиканском и соответствующих местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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