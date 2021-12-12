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«Ребята - ну просто молодцы»: Лукашенко поздравил хоккейное «Динамо» с победой над финским «Йокеритом»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил минское «Динамо» с победой над финским клубом «Йокерит» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".


«Ребята - ну просто молодцы! Важнейшая победа Динамо» - сказал Глава государства.  

«Йокерит» сейчас в лидерах КХЛ, но клуб уступил столичной команде «Динамо» со счетом 3:5.

«Зубры» в этой встрече вели 2:0. Затем счет стал равным – 2:2. Однако подопечные Крэйга Вудкрофта все же склонили чашу весов в свою сторону.

Одну из лучших игр в составе минского «Динамо» провел шведский легионер Мальте Стремвалль, оформивший хет-трик (28-я, 46-я, 49-я минуты), а еще по одной шайбе забросили Тэйлор Бек (23) и Роман Горбунов (60).

Финский клуб с отдельными чиновниками  сами же политизировали эту игру: от них   звучали разного рода призывы - например, к нашим болельщикам - не приходить на стадион. Однако эффект случился обратный: трибуны были заполнены, и динамовцы проявили волю, характер и победили. 

«Динамо» победой над «Йокеритом» прервало трехматчевую серию поражений, в последнее время команда не в каждой игре показывает нужный результат и можно было бы ожидать снижение зрительского интереса к этому матчу. И тем не менее, в связи с политизацией игры и призывами к бойкоту матча, арена была заполнена. Что-то подсказывает, что пришли посмотреть матч даже те болельщики, которые изначально и не собирались на хоккей.  Динамовцы не подвели. И удостоились поздравлений от Президента.


Фото: ХК «Динамо-Минск»
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