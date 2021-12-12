«Ребята - ну просто молодцы»: Лукашенко поздравил хоккейное «Динамо» с победой над финским «Йокеритом»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил минское «Динамо» с победой над финским клубом «Йокерит» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
«Ребята - ну просто молодцы! Важнейшая победа Динамо» - сказал Глава государства.
«Йокерит» сейчас в лидерах КХЛ, но клуб уступил столичной команде «Динамо» со счетом 3:5.
«Зубры» в этой встрече вели 2:0. Затем счет стал равным – 2:2. Однако подопечные Крэйга Вудкрофта все же склонили чашу весов в свою сторону.
Одну из лучших игр в составе минского «Динамо» провел шведский легионер Мальте Стремвалль, оформивший хет-трик (28-я, 46-я, 49-я минуты), а еще по одной шайбе забросили Тэйлор Бек (23) и Роман Горбунов (60).
Финский клуб с отдельными чиновниками сами же политизировали эту игру: от них звучали разного рода призывы - например, к нашим болельщикам - не приходить на стадион. Однако эффект случился обратный: трибуны были заполнены, и динамовцы проявили волю, характер и победили.
«Динамо» победой над «Йокеритом» прервало трехматчевую серию поражений, в последнее время команда не в каждой игре показывает нужный результат и можно было бы ожидать снижение зрительского интереса к этому матчу. И тем не менее, в связи с политизацией игры и призывами к бойкоту матча, арена была заполнена. Что-то подсказывает, что пришли посмотреть матч даже те болельщики, которые изначально и не собирались на хоккей. Динамовцы не подвели. И удостоились поздравлений от Президента.
Фото: ХК «Динамо-Минск»