Об этом председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник заявил на совещании о перспективах развития Гродненской области, которое сегодня проходит в Свислочи с участием Президента. Глава региона подчеркнул: главная задача в краткосрочной перспективе – это наведение элементарного порядка:
– Это касается снижения издержек, затрат на производство, потерь внутри производства, улучшения технологии производства и возможности улучшения сбытовой политики и роста выручки от продаж за счет ухода от посреднических схем и четкого анализа рынка.
Отдельно Владимир Караник коснулся вопроса переработки сельскохозяйственной продукции:
– Внимание, которое уделялось ей в предыдущие годы, себя полностью оправдало. Львиная доля дивидендов, полученная областью в этом году, это переработка. 25–26 миллионов мы получили только дивидендов от перерабатывающих предприятий, что позволило нам сформировать в области фонд, деньги из которого мы отправляем на финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий.
Говоря о среднесрочной перспективе развития региона, точкой роста Владимир Караник назвал модернизацию производства, которое должно привести к расширению объема и ассортимента выпускаемой продукции. Что касается долгосрочной перспективы, председатель облисполкома считает необходимым уйти от экспорта за пределы области сырья и перейти к экспорту уже готовой продукции. Сделать, по его словам, это можно за счет создания вертикально интегрированных комплексов и максимального расширения технологических цепочек.
Фото: БЕЛТА
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Караник назвал задачи Гродненской области на перспективу
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