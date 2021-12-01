Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности

В Минске прошла встреча Государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси Александра Вольфовича с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госсекретариат Совбеза.
Во время обмена мнениями комплексно обсуждены вопросы межгосударственного взаимодействия в различных сферах, перспективы двустороннего сотрудничества в обеспечении безопасности двух стран.
Государственный секретарь Совета Безопасности выразил соболезнования азербайджанской стороне в связи с гибелью людей при крушении военного вертолета.
Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в обороне и правоохранительной деятельности.
Фото из архива БЕЛТА