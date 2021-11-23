Зюганов: Польша ведет себя нагло, от нее пахнет фашизмом

Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Люди на границе не просто беженцы, это люди, которые купили билеты, которых пригласили в Германию. Они хотели через Польшу попасть туда. Никакого смысла тормозить эти 2–3 тысячи человек ни у поляков, ни у немцев не было. А нет, надо обострить, надо все сделать для того, чтобы наложить новые санкции. Ищут повод. Меня поражает цинизм и наглость Евросоюза и НАТО. Говорили о правах человека. Вот люди, они шли к вам. По всем европейским законам они имеют право, их пригласили. Но что вы организовали, поляки? – задается вопросом Геннадий Зюганов.
Политик отметил, что Польша довольно часто ведет себя провокационно. Такие факты есть в истории:
– Ее трижды делили, не надо напрашиваться на четвертый раз, не надо! Надо вести себя корректно и грамотно. Когда делили Чехословакию, мы предлагали вместе обеспечить безопасность, они отказались. Мы предлагали жить мирно, они отказались. Они [польские власти] ведут себя нагло, от них пахнет сегодня фашизмом.