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  2. Зюганов о конституционной реформе, предложенной Президентом Беларуси: абсолютно правильный подход

Зюганов о конституционной реформе, предложенной Президентом Беларуси: абсолютно правильный подход

Конституция должна открыть возможности для эффективной политической работы. Это требует согласованного участия всех, кто в этом заинтересован. Сам процесс изменений в Конституцию, подхода к ней максимально позволяет талантливым людям собраться и вместе обсудить. Об этом в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.


Он также отметил, что думающих и умных людей, которые чем-то недовольны, такая возможность привлечет. Они сядут за общий стол переговоров:

– Есть еще одна закономерность. Когда вы сядете, например, обсуждать проблему собственности (кто ей должен владеть, в каких пропорциях), вы увидите. Наиболее профессиональные люди, которые знают мировой опыт, знают вашу республику, – как правило, их голос становится наиболее грамотным и весомым.

В пример Геннадий Зюганов привел свою фракцию, где при подготовке законопроектов вначале выдающиеся специалисты изучают опыт разных стран и обобщают его. Это, по словам председателя ЦК партии, дает возможность консолидированно принимать самые грамотные решения.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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