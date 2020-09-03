Зюганов о конституционной реформе, предложенной Президентом Беларуси: абсолютно правильный подход

Он также отметил, что думающих и умных людей, которые чем-то недовольны, такая возможность привлечет. Они сядут за общий стол переговоров:В пример Геннадий Зюганов привел свою фракцию, где при подготовке законопроектов вначале выдающиеся специалисты изучают опыт разных стран и обобщают его. Это, по словам председателя ЦК партии, дает возможность консолидированно принимать самые грамотные решения.