Звезда сериалов «Тест на беременность» и «Мосгаз» умер в России

Актеру было всего 35 лет, пишет "СтарХит".

Один из главных актеров сериала «Тест на беременность» Сергей Куницкий умер в России на 36-м году жизни.

На сайте Московского Губернского театра, где он работал, выразили соболезнования, однако причины смерти пока неизвестны.

– Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой – без него невозможно представить многие наши спектакли: Петя Трофимов в «Вишневом саде», Городулин в «На всякого мудреца довольно простоты», Курносый в «Энергичных людях», монах, Линьер и Ле Бре в «Сирано де Бержераке» – это лишь небольшой перечень его ролей. Ему было 35 лет. Внезапный уход, огромная непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять, – сказано в сообщении.

Кроме игры в театре на счету у Сергея Куницкого было более 50 работ в кино. Самые известные из них – сериалы «Тест на беременность», «Мосгаз», а также фильм «Битва за Севастополь».