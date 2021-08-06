Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 0,4% – до $ 7,4 млрд

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, составили $ 7442,4 млн в эквиваленте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей Национального банка.
Фото: БЕЛТА
При этом за прошлый месяц золотовалютные резервы увеличились на $ 33 млн (на 0,4%) после снижения в июне на $ 353,7 млн (на 4,6%).
– Рост уровня золотовалютных резервов в июле в основном связан с покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступлением иностранной валюты в бюджет, а также увеличением стоимости монетарного золота, – уточнили в финансовом учреждении.
В июле этого года Правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $ 427 млн.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен быть не менее $ 6 млрд.