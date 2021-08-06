Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 0,4% – до $ 7,4 млрд

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При этом за прошлый месяц золотовалютные резервы увеличились на $ 33 млн (на 0,4%) после снижения в июне на $ 353,7 млн (на 4,6%).– уточнили в финансовом учреждении.В июле этого года Правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $ 427 млн.Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен быть не менее $ 6 млрд.