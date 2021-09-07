Золотовалютные резервы Беларуси за август выросли более чем на 14%

Международные резервные активы нашей страны на 1 сентября, по предварительным данным, составили 8496,7 млн долларов (в эквиваленте). Такими данными с sb.by поделились в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Вот детали: за август 2021-го золотовалютные резервы увеличились на 1054,3 млн долларов (то есть на 14,2%) после роста в июле на 33 млн долларов США (на 0,4%).
Как отметили в Нацбанке, увеличение показателя в августе «в основном обусловлено распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступлением иностранной валюты в бюджет».
Кроме того, сообщается, что за предыдущий месяц Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 340 млн долларов.
В Нацбанке напомнили, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022-го должен составить не менее 6,0 млрд долларов.
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