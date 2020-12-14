Зимняя коллекция Lacoste, мини-сумки Louis Vuitton и пушистые кроссовки от Adidas: что нового произошло в моде за неделю

Amina Muaddi представил коллаборацию с рэпером A$AP RockyОдин из 20 самых перспективных модных брендов по версии Lyst и Highsnobiety французский бренд Amina Muaddi выпустил совместную коллекцию с рэпером A$AP Rocky. Да-да, тот самый бренд, который создает обувь с оригинальным каблуком, напоминающим перевернутый бокал мартини, для Дуа Липы, королевы Рании и многих других модниц.
Фото: Amina Muaddi
В коллекцию под названием AWGE x Amina Muaddi вошли четыре модели туфель. Все они выполнены в фирменном дизайне бренда с высокими шнуровками и обилием бантов и стразов. Прозрачные мюли, туфли с анклетом, босоножки-гладиаторы – этой коллаборации есть чем порадовать поклонниц бренда.
Фото: Amina Muaddi
В лукбуке снялась модель и актриса Тина Кунаки, которая, кстати, является поклонницей французского бренда. На фото Тина воссоздала узнаваемый образ самого рэпера A$AP Rocky, который также носит косички и не раз появлялся на публике с грилзами.
Фото: Amina Muaddi
Коллекция уже поступила в продажу на официальном сайте бренда.
Фото: Amina Muaddi
Примечательно то, что это первая коллаборация Амины Муадди в рамках собственного бренда. До этого она лишь разрабатывала некоторые модели для марки певицы Рианны. Сама дизайнер призналась, что хотела создать совместную коллекцию с тем, кто разделяет ее ценности и взгляды на творчество. Муадди посчитала, что хип-хоп-исполнитель похож на нее и обладает таким же перфекционизмом в работе.
Зимняя капсульная коллекция LacosteПраздники – это, конечно, хорошо, но и избавляться от последствий новогодних застолий тоже нужно красиво, а помочь в этом может французский бренд Lacoste, который как раз представил капсульную коллекцию для активного зимнего отдыха.
Фото: Lacoste
В линейке представлены мужские и женские куртки, свитшоты, поло, мужские боксеры и многое другое. Дополняют капсулу лыжные шапки, небольшая сумка оливкового цвета и синий рюкзак Neocroc в спортивном стиле с отделением для ноутбука.
В коллекции преобладают белый, ярко-красный, зеленый и синий цвета.
Фото: Lacoste
Как известно, Lacoste особое внимание уделяет изготовлению фирменных поло. В этой коллекции они представлены в нескольких вариациях по длине рукава. Кроме того, поло изготовлены по технологии пике, где нити наслаиваются друг на друга так, что структура ткани получается рыхлой и лучше пропускает воздух.
Фото: Lacoste
Помимо фирменного логотипа марки все модели украшены аппликациями в виде почтовых марок разных размеров.
Зимнюю капсульную коллекцию Lacoste уже можно прибрести в официальном магазине и на сайте бренда.
Звериный карнавал от GucciЕсли вы в поисках идеального новогоднего наряда, а праздничные коллекции разных брендов вас не впечатлили – Gucci решит эту проблему. Французский дом моды представил костюм для настоящих «тигриц».
Фото: Gucci
Облегающий комбинезон с длинными рукавами выполнен из шерстяного микса, так что в нем вы точно не замерзнете. Весь наряд декорирован культовой эмблемой многих коллекций Gucci – головой льва, которую бренд интерпретирует как символ силы и храбрости. Отличительная деталь костюма – глубокое декольте с завязкой на груди.
Фото: Gucci
К слову, модель комбинезона вовсе не новинка, а возрождение из коллекции осень-зима – 2017.
Фото: Gucci
Стоимость наряда на официальном сайте бренда составила 2380 долларов.
Мини-сумки от Louis VuittonLouis Vuitton выпустил четыре мини-версии своих самых узнаваемых сумок Keepall и Steamer.
Фото: Louis Vuitton
Та самая дорожная модель Keepall и сумка Steamer сочетают в себе два принта. Классический узор Macassar миксуется с сюрреалистичной клеткой Distorted Damier. Разбавляют минималистичную гамму детали оранжевого цвета. Каждая сумка дополнена длинным ремешком и короткими ручками.
Фото: Louis Vuitton
К некоторым моделям помимо фирменного логотипа добавили аппликацию мультяшного героя и объемную игрушку. Этих персонажей придумал дизайнер мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло.
Фото: Louis Vuitton
Впервые сумки были представлены на Неделе моды в Париже, однако сейчас их уже можно приобрести на официальном сайте бренда.
Пушистые кроссовки от AdidasНаверное, к концу года Adidas решил побить рекорд по коллаборациям и капсульным коллекциям. В преддверии рождественских праздников немецкий бренд переосмыслил свою культовую модель кроссовок Stan Smith. А именно: Adidas вдохновился культовым фильмом «Гремлины» 1984 года, где главный герой – очаровательный пушистый зверек могвай Гизмо.
Фото: adidas
Причем над новой моделью действительно постарались! Кроссовки выполнены из искусственного меха характерного коричневого и бежевого цветов, а на задниках вшиты большие глаза Гизмо.
Фото: Adidas
Adidas оснастил модель технологией Gore-Tex, которая обеспечивает водонепроницаемость обуви. Это было сделано с отсылкой к тому, что материал кроссовок, так же как и шерсть главного героя в фильме, не переносит влагу. Иначе, по сюжету картины, от Гизмо отделялись странные меховые шарики, которые превращались в новых – не всегда доброжелательных – могваев.
Фото: Adidas
Стоимость кроссовок составляет 120 евро. Пушистая модель поступит в продажу уже 19 декабря на официальном сайте бренда. Чтобы до конца сохранять тематику фильма, будущие владельцы получат обувь в специальной коробке, напоминающей оберточную бумагу: в картине точно в такую же главный герой Гизмо упаковывал подарки хозяину.