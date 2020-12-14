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  2. Зимняя коллекция Lacoste, мини-сумки Louis Vuitton и пушистые кроссовки от Adidas: что нового произошло в моде за неделю

Зимняя коллекция Lacoste, мини-сумки Louis Vuitton и пушистые кроссовки от Adidas: что нового произошло в моде за неделю

Мы уже приготовили обзор модных событий за неделю, в котором рассказываем, с кем бренд Amina Muaddi выпустил первую коллаборацию, что может предложить Lacoste для зимнего отдыха и как Louis Vuitton создает маленькие копии своих знаменитых сумок. 

Amina Muaddi представил коллаборацию с рэпером A$AP Rocky

Один из 20 самых перспективных модных брендов по версии Lyst и Highsnobiety французский бренд Amina Muaddi выпустил совместную коллекцию с рэпером A$AP Rocky. Да-да, тот самый бренд, который создает обувь с оригинальным каблуком, напоминающим перевернутый бокал мартини, для Дуа Липы, королевы Рании и многих других модниц. 


Фото: Amina Muaddi

В коллекцию под названием AWGE x Amina Muaddi вошли четыре модели туфель. Все они выполнены в фирменном дизайне бренда с высокими шнуровками и обилием бантов и стразов. Прозрачные мюли, туфли с анклетом, босоножки-гладиаторы – этой коллаборации есть чем порадовать поклонниц бренда. 

Фото: Amina Muaddi

В лукбуке снялась модель и актриса Тина Кунаки, которая, кстати, является поклонницей французского бренда. На фото Тина воссоздала узнаваемый образ самого рэпера A$AP Rocky, который также носит косички и не раз появлялся на публике с грилзами.

Фото: Amina Muaddi

Коллекция уже поступила в продажу на официальном сайте бренда.

Фото: Amina Muaddi

Примечательно то, что это первая коллаборация Амины Муадди в рамках собственного бренда. До этого она лишь разрабатывала некоторые модели для марки певицы Рианны. Сама дизайнер призналась, что хотела создать совместную коллекцию с тем, кто разделяет ее ценности и взгляды на творчество. Муадди посчитала, что хип-хоп-исполнитель похож на нее и обладает таким же перфекционизмом в работе. 

Зимняя капсульная коллекция Lacoste

Праздники – это, конечно, хорошо, но и избавляться от последствий новогодних застолий тоже нужно красиво, а помочь в этом может французский бренд Lacoste, который как раз представил капсульную коллекцию для активного зимнего отдыха. 

Фото: Lacoste

В линейке представлены мужские и женские куртки, свитшоты, поло, мужские боксеры и многое другое. Дополняют капсулу лыжные шапки, небольшая сумка оливкового цвета и синий рюкзак Neocroc в спортивном стиле с отделением для ноутбука. 

В коллекции преобладают белый, ярко-красный, зеленый и синий цвета. 

Фото: Lacoste

Как известно, Lacoste особое внимание уделяет изготовлению фирменных поло. В этой коллекции они представлены в нескольких вариациях по длине рукава. Кроме того, поло изготовлены по технологии пике, где нити наслаиваются друг на друга так, что структура ткани получается рыхлой и лучше пропускает воздух. 

Фото: Lacoste

Помимо фирменного логотипа марки все модели украшены аппликациями в виде почтовых марок разных размеров. 
Зимнюю капсульную коллекцию Lacoste уже можно прибрести в официальном магазине и на сайте бренда.  

Звериный карнавал от Gucci

Если вы в поисках идеального новогоднего наряда, а праздничные коллекции разных брендов вас не впечатлили – Gucci решит эту проблему. Французский дом моды представил костюм для настоящих «тигриц».

Фото: Gucci

Облегающий комбинезон с длинными рукавами выполнен из шерстяного микса, так что в нем вы точно не замерзнете. Весь наряд декорирован культовой эмблемой многих коллекций Gucci – головой льва, которую бренд интерпретирует как символ силы и храбрости. Отличительная деталь костюма – глубокое декольте с завязкой на груди. 

Фото: Gucci

К слову, модель комбинезона вовсе не новинка, а возрождение из коллекции осень-зима – 2017. 

Фото: Gucci

Стоимость наряда на официальном сайте бренда составила 2380 долларов. 

Мини-сумки от Louis Vuitton

Louis Vuitton выпустил четыре мини-версии своих самых узнаваемых сумок Keepall и Steamer. 

Фото: Louis Vuitton

Та самая дорожная модель Keepall и сумка Steamer сочетают в себе два принта. Классический узор Macassar миксуется с сюрреалистичной клеткой Distorted Damier. Разбавляют минималистичную гамму детали оранжевого цвета. Каждая сумка дополнена длинным ремешком и короткими ручками. 


Фото: Louis Vuitton

К некоторым моделям помимо фирменного логотипа добавили аппликацию мультяшного героя и объемную игрушку. Этих персонажей придумал дизайнер мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло. 

Фото: Louis Vuitton

Впервые сумки были представлены на Неделе моды в Париже, однако сейчас их уже можно приобрести на официальном сайте бренда.

Пушистые кроссовки от Adidas

Наверное, к концу года Adidas решил побить рекорд по коллаборациям и капсульным коллекциям. В преддверии рождественских праздников немецкий бренд переосмыслил свою культовую модель кроссовок Stan Smith. А именно: Adidas вдохновился культовым фильмом «Гремлины» 1984 года, где главный герой – очаровательный пушистый зверек могвай Гизмо.

Фото: adidas

Причем над новой моделью действительно постарались! Кроссовки выполнены из искусственного меха характерного коричневого и бежевого цветов, а на задниках вшиты большие глаза Гизмо.


Фото: Adidas

Adidas оснастил модель технологией Gore-Tex, которая обеспечивает водонепроницаемость обуви. Это было сделано с отсылкой к тому, что материал кроссовок, так же как и шерсть главного героя в фильме, не переносит влагу. Иначе, по сюжету картины, от Гизмо отделялись странные меховые шарики, которые превращались в новых – не всегда доброжелательных – могваев.

Фото: Adidas

Стоимость кроссовок составляет 120 евро. Пушистая модель поступит в продажу уже 19 декабря на официальном сайте бренда. Чтобы до конца сохранять тематику фильма, будущие владельцы получат обувь в специальной коробке, напоминающей оберточную бумагу:  в картине точно в такую же главный герой Гизмо упаковывал подарки хозяину.
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