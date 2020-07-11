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ЖК «Грушевский посад» в Минске смогут передать другому застройщику после проверки

По долгострою ЖК "Грушевский посад" в Минске принято решение о проведении проверки, на основании которой будет начата подготовка нормативного акта для передачи строительства другому застройщику. Об этом сообщил сегодня во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает БЕЛТА.

Первый звонок на прямую линию поступил от одной из держательниц облигаций ЖК "Грушевский посад", которая обратилась к мэру с просьбой повлиять на ситуацию со строительством жилого комплекса. Еще в 2012 году женщина, как и еще десятки людей, заключила соглашение на приобретение облигаций. Изначально срок сдачи жилья был намечен на третий квартал 2018 года. Несколько раз он переносился на законных основаниях. Последний срок был установлен на второй квартал 2020 года, но с января, по словам обратившейся, никаких движений на стройке нет.

ЖК "Грушевский посад" расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Грушевка". В состав комплекса входят четыре каркасно-блочных дома. Возводит его крупный столичный застройщик "Жилстройкомплект". ЖСК успел построить две очереди комплекса, сегодня процент готовности этих секций составляет 89-93% (по разным источникам). "Боимся, вторую зиму дом не выдержит. Не знаем, что дальше делать. Срок действия облигаций истек, а у нас нет ни метров, ни гарантий", - сказала женщина.

Анатолий Сивак успокоил ее, заверив, что дом в любом случае будет достроен. "Принято решение - провести соответствующую проверку с участием правоохранительных органов, и на основании этого мы примем решение о подготовке нормативного акта", - сказал председатель Мингорисполкома. Он пояснил, что просто так изъять объект и передать другому застройщику нельзя - для этого необходимы основания. "Думаю, на это уйдет максимум месяц. Рассмотрим затем результаты проверки", - добавил Анатолий Сивак. По его словам, у городских властей уже есть пример пути, по которому в таком случае придется идти, - "Тамбаз". Схожая ситуация в городе сложилась с компанией "Апрель", по которой Мингорисполкому пришлось принимать аналогичное решение.

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