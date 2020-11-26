Приговором судебной коллеги по уголовным делам Витебского областного суда к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима приговорен 73-летний житель Ушачского района за покушение на жестокое убийство, сообщает БЕЛТА.
Об этом рассказала старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Наталия Гаврилюк.
В апреле этого года в агрогодке Улла Бешенковичского района мужчина встретился со своей старой приятельницей. Отправились отмечать в кафе, а после пошли продолжать веселье в квартиру к женщине. Между ними возник конфликт, пенсионер неожиданно достал нож и пытался воткнуть его в шею своей подруги. Она стала защищаться и укрываться от ударов. Мужчина покинул ее жилище.
Потерпевшая получила тяжкие травмы, но медикам удалось спасти ей жизнь. Во время следствия и суда обвиняемый отрицал свою вину.
Приговор вступил в законную силу.
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Жителя Ушачского района приговорили к 12 годам колонии за попытку убить знакомую
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Фото: Александр КУШНЕР