Жителя Ушачского района приговорили к 12 годам колонии за попытку убить знакомую

Об этом рассказала старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Наталия Гаврилюк.В апреле этого года в агрогодке Улла Бешенковичского района мужчина встретился со своей старой приятельницей. Отправились отмечать в кафе, а после пошли продолжать веселье в квартиру к женщине. Между ними возник конфликт, пенсионер неожиданно достал нож и пытался воткнуть его в шею своей подруги. Она стала защищаться и укрываться от ударов. Мужчина покинул ее жилище.Потерпевшая получила тяжкие травмы, но медикам удалось спасти ей жизнь. Во время следствия и суда обвиняемый отрицал свою вину.Приговор вступил в законную силу.