Сотрудники ОБЭП получили оперативную информацию о том, что 72-летняя жительница райцентра может хранить дома спирт в немалом количестве. С санкции прокурора они нагрянули с осмотром. Информация подтвердилась.
– Непосредственно в доме были обнаружены семь коробок с 27 полимерными емкостями по 5 литров каждая. Всего жидкости – 135 литров. На этикетках значилось: «этиловый спирт 95 процентов», «Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм. Для стационаров». Продукция российского производства, – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.
Спиртосодержащую жидкость отдали на экспертизу, после чего будет решаться вопрос о привлечении горожанки к административной ответственности.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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Жительница Добруша хранила дома партию спиртосодержащей жидкости, к ней нагрянула милиция
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