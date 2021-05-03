Свыше 580 тысяч граждан Словакии подписали петицию с требованием к президенту республики Зузане Чапутовой объявить референдум по вопросу проведения досрочных парламентских выборов в стране, передает ТАСС.
Сообщается, что бланки с подписями в поддержку петиции уже передали в администрацию главы государства. В ближайшее время информацию в бланках проверят на достоверность. После этого, если в подлинности подписей не будет сомнений, Чапутова должна объявить референдум.
По законодательству Словакии, референдум проводится, если этого требуют более 350 тысяч граждан (всего в стране проживает около 5,5 млн человек). Президент должна назначить его в срок в течение 30 дней после получения соответствующей петиции.
Сбор подписей под данной петицией инициировали словацкие социал-демократы и Словацкая национальная партия, которые находятся в оппозиции к действующему правительству. Идею референдума также поддержали профсоюзы республики.
Фото: pixabay.com
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Жители Словакии потребовали провести референдум о досрочных парламентских выборах
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