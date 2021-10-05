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  2. Жителей села в районе Сочи эвакуируют из-за сошедшего оползня

Жителей села в районе Сочи эвакуируют из-за сошедшего оползня

В результате сильных ливней в селе Сергей-Поле в районе Сочи произошла подвижка грунта, а также образовались трещины на дороге. В зоне оползня оказались восемь частных домов. В связи с этим правительство решило эвакуировать местных жителей в пункты временного размещения, передает ТАСС.


"В Лазаревском районе [города Сочи] в селе Сергей-Поле произошла подвижка грунта. В зоне оползня восемь частных домовладений и дорога в село Варваровка, проезда по ней нет. Идет эвакуация жителей в пункты временного размещения", – уточнили информацию в пресс-службе администрации города.
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Фото: РЕЙТЕР
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