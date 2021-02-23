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Жителей Чехии заставили ходить в двух масках

Власти страны представили указ, согласно которому жителям республики с 25 февраля в местах скопления людей необходимо носить две маски. Об этом пишет Lenta.ru.


Министр здравоохранения страны Ян Блатны пояснил, что вместо двух масок можно будет носить респираторы без клапана выдоха, обладающие степенью защиты FFP2 или KN95. Разрешены и другие средства с эффективностью фильтрации воздуха не менее 95%. 

Новые меры должны соблюдаться в основном в магазинах, медучреждениях, общественном транспорте и на остановках. По городским улицам можно передвигаться в одной маске, но недопустимо в качестве средства защиты использовать шарфы, платки либо самодельные маски. 

8 февраля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в скором времени получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). По его словам, в Праге хотели бы, чтобы российский препарат был зарегистрирован в Европейском союзе, и жители смогли бы его безопасно использовать. Бабиш рассказал, что к нему обращаются многие граждане и высказывают желание появления в стране «Спутника V».

Фото: pixabay.com
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