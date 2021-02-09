О том, что у 31-летнего горожанина есть марихуана, сотрудники наркоконтроля РОВД получили оперативную информацию и решили проверить. Она подтвердилась. В квартире жлобинчанина нашли высушенные растительные кусты. Такие же оказались и в его гараже.
Эксперт после обследования сделал заключение, что это марихуана, запрещенная в нашей стране к обороту, вес ее превысил килограмм.
– В отношении жителя райцентра возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, – рассказали о последовавших мерах в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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Житель Жлобина хранил килограмм марихуаны – возбуждено уголовное дело
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