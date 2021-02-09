Житель Жлобина хранил килограмм марихуаны – возбуждено уголовное дело

Эксперт после обследования сделал заключение, что это марихуана, запрещенная в нашей стране к обороту, вес ее превысил килограмм.– рассказали о последовавших мерах в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Фото: УВД Гомельского облисполкома