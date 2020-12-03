Житель деревни Ворони Столинского района жил на минометных минах и даже не подозревал об этом. В один из дней мужчина занимался земляными работами на подворье и в полутора метрах от фундамента дома обнаружил минометную мину. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– 30 ноября, найдя боеприпас, гражданин сразу же сообщил об этом в дежурную часть Столинского РОВД. На место происшествия прибыли милиция и саперы. Обследовав территорию, были найдены еще 19 минометных мин и два артиллерийских снаряда. Боеприпасы изъяты и уничтожены.
В УВД Брестского облисполкома напоминают: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним.
Фото: УВД
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Житель Столинского района жил на минометных минах
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