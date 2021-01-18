В Пружанский РОВД обратился директор частного предприятия и сообщил, что с территории фирмы пропал фронтальный погрузчик. Позже транспортное средство обнаружили на одной из улиц г.п. Ружаны. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Милиция установила, что угон совершил ранее судимый 22-летний сотрудник этого же предприятия. Молодой человек просто захотел покататься. Он забрался в погрузчик, обнаружил ключ в замке зажигания и поехал на прогулку. Затем припарковал транспортное средство в г.п. Ружаны около своего дома и пошел отдыхать.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Кстати, это третий угон транспорта на Брестчине с начала года.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Житель Пружанского района угнал с территории предприятия фронтальный погрузчик, чтобы покататься
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