Житель Полоцка после ссоры с женой забрал семейные сбережения и стал жертвой кражи

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– сказано в сообщении областного УВД.Под утро он отправился веселиться в загородную усадьбу. После очередной дозы алкоголя полочанин уснул прямо на диване в холле. Этим воспользовался проходивший мимо мужчина. У спящего из кармана куртки злоумышленник первоначально похитил несколько сотенных купюр в иностранной валюте, а через некоторое время вернулся и забрал все содержимое из портмоне. После этого он вызвал такси и уехал в компании двух женщин.В милиции уточнили, что менее суток понадобилась оперативникам, чтобы восстановить картину произошедшего и установить личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 35-летний житель Полоцка. Более $4,5 тыс. правоохранители изъяли и вернули потерпевшему, $750 мужчина успел обменять на белорусские рубли, потратить на алкоголь и еду.По данному факту возбуждено уголовное дело.Видео УВД Витебского облисполкома