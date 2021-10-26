SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Житель Полоцка после ссоры с женой забрал семейные сбережения и стал жертвой кражи

Житель Полоцка после ссоры с женой забрал семейные сбережения и стал жертвой кражи

Полочанин поссорился с женой, забрал из дома крупную сумму денег, которой вскоре лишился. Об этом сообщают в Telegram-канале "Милиция Витебщины".

Подписаться

"В минувшие выходные 21-летний полочанин после ссоры с супругой вынес из дома личные вещи и накопленные сбережения в размере $7 тысяч. "Запивать горе" он отправился в одно из увеселительных заведений города. Всю ночь отдыхал, демонстрировал окружающим свои сбережения, угощал дорогостоящим алкоголем. Посетитель оказался щедрым и в качестве чаевых оставил около тысячи долларов", – сказано в сообщении областного УВД. 

Под утро он отправился веселиться в загородную усадьбу. После очередной дозы алкоголя полочанин уснул прямо на диване в холле. Этим воспользовался проходивший мимо мужчина. У спящего из кармана куртки злоумышленник первоначально похитил несколько сотенных купюр в иностранной валюте, а через некоторое время вернулся и забрал все содержимое из портмоне. После этого он вызвал такси и уехал в компании двух женщин.

В милиции уточнили, что менее суток понадобилась оперативникам, чтобы восстановить картину произошедшего и установить личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 35-летний житель Полоцка. Более $4,5 тыс. правоохранители изъяли и вернули потерпевшему, $750 мужчина успел обменять на белорусские рубли, потратить на алкоголь и еду. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Видео УВД Витебского облисполкома
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы