Житель Полоцка после ссоры с женой забрал семейные сбережения и стал жертвой кражи

Полочанин поссорился с женой, забрал из дома крупную сумму денег, которой вскоре лишился. Об этом сообщают в Telegram-канале "Милиция Витебщины".
"В минувшие выходные 21-летний полочанин после ссоры с супругой вынес из дома личные вещи и накопленные сбережения в размере $7 тысяч. "Запивать горе" он отправился в одно из увеселительных заведений города. Всю ночь отдыхал, демонстрировал окружающим свои сбережения, угощал дорогостоящим алкоголем. Посетитель оказался щедрым и в качестве чаевых оставил около тысячи долларов", – сказано в сообщении областного УВД.
Под утро он отправился веселиться в загородную усадьбу. После очередной дозы алкоголя полочанин уснул прямо на диване в холле. Этим воспользовался проходивший мимо мужчина. У спящего из кармана куртки злоумышленник первоначально похитил несколько сотенных купюр в иностранной валюте, а через некоторое время вернулся и забрал все содержимое из портмоне. После этого он вызвал такси и уехал в компании двух женщин.
В милиции уточнили, что менее суток понадобилась оперативникам, чтобы восстановить картину произошедшего и установить личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 35-летний житель Полоцка. Более $4,5 тыс. правоохранители изъяли и вернули потерпевшему, $750 мужчина успел обменять на белорусские рубли, потратить на алкоголь и еду.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Видео УВД Витебского облисполкома