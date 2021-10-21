Житель Орши после общения с лжесотрудником банка лишился более 9 тысяч рублей

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18 октября 56-летнему горожанину в мессенджере Viber позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с банковской карты оршанца пытаются похитить деньги, и предложил помощь, чтобы предотвратить кражу. Пострадавший сообщил ему данные своей карты и пришедшие в СМС коды. Таким образом горожанин лишился девяти тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело.К слову, следователи Витебской области с 18 по 20 октября возбудили 17 уголовных дел по ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. По данным уголовным делам у потерпевших похищены денежные средства на сумму более 33 тысяч рублей.