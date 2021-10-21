SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Житель Орши после общения с лжесотрудником банка лишился более 9 тысяч рублей

Житель Орши после общения с лжесотрудником банка лишился более 9 тысяч рублей

Мужчина поверил мошеннику и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

Архивное фото

18 октября  56-летнему горожанину в мессенджере Viber позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с банковской карты оршанца пытаются похитить деньги, и предложил помощь, чтобы предотвратить кражу. Пострадавший сообщил ему данные своей карты и пришедшие в СМС коды. Таким образом горожанин лишился девяти тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

К слову, следователи Витебской области с 18 по 20 октября возбудили 17 уголовных дел по ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. По данным уголовным делам у потерпевших похищены денежные средства на сумму более 33 тысяч рублей. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы