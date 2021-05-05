Житель Молодечно приговорен к трем годам колонии за попытку сжечь тещин дом

На заседании его признали виновным. Мужчину обвиняли в покушении на умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом.За свое преступление жителя Молодечно приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.По информации следствия, 30 января 2021 года мужчина, будучи в нетрезвом виде, умышленно, при помощи бензина и зажигалки поджег наружную стену дома. Осуществить задуманное не получилось - на помощь пришли соседи, которые и помогли потушить возгорание.По материалам дела, перед тем как поджечь дом, он поссорился со своей тещей. Скандал, как рассказали соседи, был громким.Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован.