Житель Могилева скрывался в сети под женским ником, чтобы совращать детей

Мужчина был задержан в июле нынешнего года. Он подозревался в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних.По данным следствия, обвиняемый не менее года вел активную переписку с малолетними в одной из социальных сетей. Для конспирации он зарегистрировался под женским ником и поставил на аватарку детскую фотографию., – сообщаетБыло также установлено, что мужчина совершил насильственные действия в отношении девочки в подъезде одного из жилых домов столицы., – дополняет Екатерина Гарлинская.Следователи допросили потерпевших и обвиняемого. Во время задержания у подозреваемого найдены компьютер и телефон, при изучении которого были обнаружены материалы порнографического характера.Действия мужчины квалифицированы по нескольким статьям. Он находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.В целях профилактики следователи УСК по городу Минску рекомендуют обратить внимание на то, с кем ребенок заводит знакомства и на какие темы общается в сети. Расскажите о том, что преступники могут притворяться в интернете, и предупредите, что нельзя отсылать фотографии малознакомым людям, а также встречаться с ними в реальности, не предупредив об этом родителей.