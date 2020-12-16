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Житель Могилева скрывался в сети под женским ником, чтобы совращать детей

Первомайским (г. Минска) районным отделом СК завершено расследование уголовного дела о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 


Мужчина был задержан в июле нынешнего года. Он подозревался в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. 

По данным следствия, обвиняемый не менее года вел активную переписку с малолетними в одной из социальных сетей. Для конспирации он зарегистрировался под женским ником и поставил на аватарку детскую фотографию. 

   – Зачастую он знакомился с девочками 11–12 лет из Минска. Были переписки с девочками и из других городов Беларуси. Обвиняемый вел с ними откровенные разговоры на интимные темы, а когда девочки шли на контакт, предлагал «подзаработать». За действия сексуального характера обещал им 10–15 рублей, – сообщает официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. 

Было также установлено, что мужчина совершил насильственные действия в отношении девочки в подъезде одного из жилых домов столицы.

   – Личность насильника была установлена. Им оказался 25-летний уроженец Могилева. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, – дополняет Екатерина Гарлинская. 

Следователи допросили потерпевших и обвиняемого. Во время задержания у подозреваемого найдены компьютер и телефон, при изучении которого были обнаружены материалы порнографического характера. 

Действия мужчины квалифицированы по нескольким статьям. Он находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

В целях профилактики следователи УСК по городу Минску рекомендуют обратить внимание на то, с кем ребенок заводит знакомства и на какие темы общается в сети. Расскажите о том, что преступники могут притворяться в интернете, и предупредите, что нельзя отсылать фотографии малознакомым людям, а также встречаться  с ними в реальности, не предупредив об этом родителей.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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