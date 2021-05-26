Житель Лепельского района заложил взрывчатку под авто супруги, чтобы она не подавала на развод

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Вечером 24 мая в Лепельский РОВД позвонила 45-летняя жительница района и сообщила, что на дно ее автомобиля неизвестный прикрепил схожий со взрывным устройством предмет. Это заметил знакомый женщины, который занимался починкой иномарки.Саперы изъяли самодельную бомбу. Она состояла из металлической банки с порохом, электродетонатора, шурупов для поражения и была подключена к электросети машины.Оперативники уголовного розыска выяснили, что к установке взрывчатки причастен 44-летний супруг заявительницы. Таким образом мужчина хотел напугать супругу и повлиять на ее решение расторгать их брак.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Сейчас назначены соответствующие экспертизы по предмету преступления.Известно, что фигурант злоупотребляет алкоголем. На этом фоне в семье и возникли конфликты, супруга ушла. Сельчанин несколько раз пытался убедить ее вернуться.Видео УВД Витебского облисполкома