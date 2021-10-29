Жигало о развитии гастрономического бизнеса в Беларуси: он привлекательный и перспективный для нашей страны

Об этом заявил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало в эфире телеканала «Беларусь 1».
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– Гастрономический туризм – это не новое направление, но мы считаем, что оно является крайне привлекательным и перспективным для нашей страны. В связи с этим мы планируем принять должные меры по развитию гастротуризма на территории республики. На базе Министерства антимонопольного регулирования и торговли создана соответствующая рабочая группа, которая занимается координацией данной деятельности. Хочу отметить, что в 2020 году ею уже была разработана дорожная карта, в которую вошел ряд мероприятий по продвижению гастрономического потенциала Беларуси. В частности, это мероприятия, которые направлены на продвижение и популяризацию белорусской национальной кухни, наших национальных производителей, на рекламирование нашего гастрономического потенциала на международной площадке, а также отдельный достаточно широкий блок информационного-разъяснительного характера, который направлен на информирование гостей Беларуси о мероприятиях кулинарной направленности и гастрономических фестивалях, – отметил начальник управления МАРТ.
Михаил Жигало отметил, что гастрономический туризм является разноплановым:
– Мы не говорим о том, что объекты гастротуризма должны акцентироваться именно на нашей белорусской кухне, ведь присутствуют объекты с другой спецификой. Они могут представлять кухню разных стран мира, и она будет тоже привлекательна для посетителей нашей страны. Необходимо обратить внимание на то, что у нас объектов общественного питания, деятельность которых сфокусирована именно на национальной кухне, около 160–170. Наблюдается хороший потенциал для роста. И на 2021 год деятельность группы будет направлена на увеличение количества таких объектов.
Специалист также рассказал, рассматривается ли гастротуризм как обособленное направление для развития:
– Мы рассматриваем данное направление как комплексное, так как в любом случае присутствует взаимосвязь с другими видами туризма. Это как подвид туризма, потому что туристические маршруты формируются в комплексном виде и туристов знакомят со многими направлениями, которые наша страна готова показать.