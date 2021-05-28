Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали больше 72 тысяч долларов

Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали больше 72 тысяч долларов

В Китае две женщины попали под следствие после того, как обманули 19 мужчин, которые хотели на них жениться, пишет Lenta.ru.


Две китаянки убеждали мужчин сыграть свадьбу без официальной регистрации брака. Под таким предлогом они выманили у доверчивых мужчин подарки на общую сумму более двух млн юаней (это свыше 72 тысяч долларов). 

Тайное стало явным в марте 2021-го: мужчина увидел в сети трансляцию свадьбы, где в роли невесты выступала его супруга. Он связался с товарищем по несчастью и обратился в полицию. Женщин задержали. Выяснилось, что их жертвами стали не менее 19 мужчин в разных провинциях.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Число летальных случаев от коронавируса в мире превысило 3,5 млн
Белорусские военные будут наблюдать за учениями "Железный волк" на территории Литвы
Нидерланды отменят некоторые коронавирусные ограничения с 5 июня
Могилевский областной художественный музей проведет 29-30 мая творческий уикенд
Слижевский: роль юристов в правовом просвещении вырастает многократно
Движение судов по Босфору приостановлено из-за аварии танкера
Прыгун в высоту Максим Недосеков занял 7-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе
Михаил Шиманский вспоминает детали уголовного дела о зверствах карателей в Витебской области в войну
В Минске под колеса автомобиля попала 10-летняя велосипедистка
EMA зарегистрировало более 300 случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Конченный
Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе
Худык: есть все предпосылки для формирования нового экологического мышления на мировом уровне
В Миорах открыли новую спасательную станцию ОСВОДа
Субботин — о том, что покажут на «Белагро-2021», об оценке нынешнего сельхоз года, перспективах и кадровом потенциале аграрной отрасли
Канадцы взяли верх над сборной Казахстана на хоккейном чемпионате мира
«Витебск» разгромил «Сморгонь» в матче чемпионата Беларуси по футболу
ВРЗ победил "Столицу" в полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу
Мужская солидарность: парень оригинально отомстил девушке за измену
Шведы одержали волевую победу над командой Великобритании на ЧМ по хоккею
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали больше 72 тысяч долларов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
А теперь - горбатый
На полигоне «Брестский» прошел областной этап военизированной игры «Зарница»
Астрономы придумали, как искать гравитационное "эхо" сверхновых
Путин пригласил Лукашенко искупаться в море
Лукашенко и Путин отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции
Ветераны, проживающие в Минском районе, готовы противопоставить факты фейкам о войне
Гурьянов: принятие постановления о лицензировании импорта отдельных видов товаров принято в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли
Врач объяснила, можно ли восстановить поврежденные лаком ногти
Фотофакт. «Безопасное детство» стало частью фестиваля «Золотая пчелка»
Бузин: есть такое понятие – правда истории
Алимбекова: этот сезон для меня стал сезоном обретения уверенности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Самолетный роман
Лукашенко о событиях вокруг Беларуси: идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года
Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов
Макей принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетию БГУ
Алимбекова: самая ценная награда – эмоции родных
"Белавиа" отменяет рейсы в Белград, Будапешт и Кишинев с 29 мая
Гид последних майских выходных: пешие экскурсии, селфи в цветах и киноновинки
Рабочая встреча в интересах безопасности
Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи
Слижевский о снятии госфлага Беларуси в Риге: это вызывает крайне негативные эмоции
Аллегри вернулся на пост главного тренера туринского «Ювентуса»
мнение
Людмила ГЛАДКАЯ
Негодяев – к ответу
Николай Чергинец: то, что мы пришли туда, где фашисты лишили жизни детей, является продолжением нашей памяти
Летний трудовой семестр: путевки получили студотрядовцы со всей Брестчины
Чуприс: обращаясь за помощью к власти на местах, люди должны смело говорить о трудностях
Авторы
СКАНИРУЙТЕ