В Китае две женщины попали под следствие после того, как обманули 19 мужчин, которые хотели на них жениться, пишет Lenta.ru.
Две китаянки убеждали мужчин сыграть свадьбу без официальной регистрации брака. Под таким предлогом они выманили у доверчивых мужчин подарки на общую сумму более двух млн юаней (это свыше 72 тысяч долларов).
Тайное стало явным в марте 2021-го: мужчина увидел в сети трансляцию свадьбы, где в роли невесты выступала его супруга. Он связался с товарищем по несчастью и обратился в полицию. Женщин задержали. Выяснилось, что их жертвами стали не менее 19 мужчин в разных провинциях.
Фото: pixabay.com
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Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали больше 72 тысяч долларов
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