Женщинам запретили учиться в Кабульском университете

Назначенный "Талибаном" новый ректор Кабульского университета заявил, что женщинам отныне нельзя преподавать или учиться в этом учреждении образования до тех пор, пока не будет установлен "настоящий исламский порядок", информирует ТАСС.
– Я передаю вам свои слова как ректор Кабульского университета. До тех пор, пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам! – обратил внимание ректор Мухаммад Ашраф Гейрат.
По информации телеканала AJK, подобная политика главного вуза Афганистана согласуется с правилами, которые "Талибан" установил в период пребывания у власти с 1996 по 2001 год. В соответствии с ними женщинам не разрешалось находиться в общественных местах без сопровождения родственника-мужчины и учиться в учреждениях образования. За неповиновение их ждало наказание в виде избиения.
До этого новая власть объявила в текущем месяце, что студенткам в Афганистане разрешено учиться в университетах, но отдельно от мужчин и с обязательным ношением "мусульманской одежды для женщин".