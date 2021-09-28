Женщинам запретили учиться в Кабульском университете

– обратил вниманиеПо информации телеканала AJK, подобная политика главного вуза Афганистана согласуется с правилами, которые "Талибан" установил в период пребывания у власти с 1996 по 2001 год. В соответствии с ними женщинам не разрешалось находиться в общественных местах без сопровождения родственника-мужчины и учиться в учреждениях образования. За неповиновение их ждало наказание в виде избиения.До этого новая власть объявила в текущем месяце, что студенткам в Афганистане разрешено учиться в университетах, но отдельно от мужчин и с обязательным ношением "мусульманской одежды для женщин".