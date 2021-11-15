Женщина забеременела собственным внуком

В Австралии 54-летняя Маре Арнольд стала суррогатной матерью и ради дочери забеременела собственным внуком. Об этом пишет Daily Mirror.
У 28-летней дочери Арнольд был выявлен синдром Майера – Рокитанского – Кустера – Хаузера, который характеризуется врожденным отсутствием матки. При этом яичники могут развиваться и функционировать нормально. Из-за болезни она не могла выносить ребенка сама, поэтому ей и мужу понадобились услуги суррогатной матери. Пара нашла подходящую кандидатуру в Канаде, однако у плода не развились почки, поэтому беременность пришлось прервать.
Арнольд рассказала, что ей было трудно наблюдать за страданиями дочери. Женщина решила отправиться на обследование, чтобы понять, сможет ли она стать суррогатной матерью для собственного внука. Он пропила курс необходимых препаратов и с четвертой попытки смогла забеременеть. Ожидается, что ребенок появится на свет в январе 2022 года с помощью кесарева сечения.
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