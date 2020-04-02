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Женщина вышла на прогулку и столкнулась со знакомым трехметровым аллигатором

Работница заповедника в американском штате Флорида пошла на прогулку и увидела трехметрового аллигатора. Видео с животным заметил Unilad.

Conny Randolph/Facebook

Экскурсовод Большой кипарисовой галереи известного американского фотографа Клайда Батчера Конни Рэндольф отправилась гулять по местному заповеднику и встретила трехметрового крокодила. Женщина много лет была гидом в парке, поэтому хорошо знала вышедшего из чащи крокодила. По словам хозяев галереи и заповедника, супругов Клайда и Ники Батчер, они знают этого аллигатора уже почти 23 года.



Однако Рэндольф рассказала, что такие встречи происходят очень редко, поэтому она решила снять гиганта на видео и опубликовать в интернете. На кадрах видно, как хищник медленно выходит из чащи леса и устраивается в близлежащем болоте. Женщина решает отойти от хищника и спрятаться за деревом, чтобы тот не увидел ее.

«Не нужно вторгаться в личное пространство диких животных. Так прекрасно, когда мир людей и мир животных сосуществуют, не причиняя друг другу вреда!» — отметила Рэндольф в своем посте на странице в Facebook.
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