Женщина вышла на прогулку и столкнулась со знакомым трехметровым аллигатором

Conny Randolph/Facebook

Экскурсовод Большой кипарисовой галереи известного американского фотографа Клайда Батчера Конни Рэндольф отправилась гулять по местному заповеднику и встретила трехметрового крокодила. Женщина много лет была гидом в парке, поэтому хорошо знала вышедшего из чащи крокодила. По словам хозяев галереи и заповедника, супругов Клайда и Ники Батчер, они знают этого аллигатора уже почти 23 года.Однако Рэндольф рассказала, что такие встречи происходят очень редко, поэтому она решила снять гиганта на видео и опубликовать в интернете. На кадрах видно, как хищник медленно выходит из чащи леса и устраивается в близлежащем болоте. Женщина решает отойти от хищника и спрятаться за деревом, чтобы тот не увидел ее.— отметила Рэндольф в своем посте на странице в Facebook.