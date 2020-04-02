Работница заповедника в американском штате Флорида пошла на прогулку и увидела трехметрового аллигатора. Видео с животным заметил Unilad.
Conny Randolph/Facebook
Экскурсовод Большой кипарисовой галереи известного американского фотографа Клайда Батчера Конни Рэндольф отправилась гулять по местному заповеднику и встретила трехметрового крокодила. Женщина много лет была гидом в парке, поэтому хорошо знала вышедшего из чащи крокодила. По словам хозяев галереи и заповедника, супругов Клайда и Ники Батчер, они знают этого аллигатора уже почти 23 года.
Однако Рэндольф рассказала, что такие встречи происходят очень редко, поэтому она решила снять гиганта на видео и опубликовать в интернете. На кадрах видно, как хищник медленно выходит из чащи леса и устраивается в близлежащем болоте. Женщина решает отойти от хищника и спрятаться за деревом, чтобы тот не увидел ее.
«Не нужно вторгаться в личное пространство диких животных. Так прекрасно, когда мир людей и мир животных сосуществуют, не причиняя друг другу вреда!» — отметила Рэндольф в своем посте на странице в Facebook.
Опубликовано:
19
Женщина вышла на прогулку и столкнулась со знакомым трехметровым аллигатором
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...