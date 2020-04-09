Женщина впервые в истории стала генеральным менеджером мужского хоккейного клуба

Швейцарка Флоренс Шеллинг стала первой в истории женщиной, которая заняла пост генерального менеджера в мужской хоккейной команде. Она стала генменеджером 16-кратного чемпиона Швейцарии "Берна".





Титулованный клуб, кстати, один из самых посещаемых хоккейных клубов Европы, в минувшем сезоне, не доигранном из-за пандемии коронавируса, не смог выйти в плей-офф.

Гендиректор "Берна" Марк Люти отметил, что Шеллинг работала и с мужскими командами, знает мужской хоккей. "Для нас было важно найти молодого, умного и дальновидного человека, и не имело значения, будет ли этот человек мужчиной или женщиной. У нас есть ощущение, что она нам поможет".

Первоочередные задачи, стоящие перед новым генеральным менеджером, — поиск для команды нового главного тренера и укрепление состава, пишет newsru.

31-летняя Шеллинг сама была хоккеисткой, играла на позиции голкипера, является бронзовой призеркой Олимпиады и чемпионата мира. Флоранс, кстати, даже поиграла за мужскую команду — "Бюлах" — в чемпионате Швейцарии.

Фото: twitter.com/scbern_news





