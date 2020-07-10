Женщина нашла загадочное существо с похожими на человеческие руки конечностями

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Пользовательница TikTok stinkyeyescrappy опубликовала кадры, на которых неизвестное создание с длинными конечностями держится за камень. На видео видно напоминающее ящерицу существо с неровной текстурой, покрывающей его от головы до хвоста. У животного длинные конечности, которые напоминают человеческие руки.Существо не двигается, пока автор видео переводит камеру, чтобы снять его спереди.Пользователи соцсетей ломают голову насчет происхождения существа. Некоторые из них обратили внимание, что создание напоминает монстра из кино. Другие смеялись, что это персонаж из «Звездных войн».Кто-то пытался найти о нем информацию в сети, но не нашел ответа на вопрос, что это за создание. «Оно настоящее? Я только что из Google и не нашел ответа», – сообщил он. «Я почти уверен, что это старая, высушенная и опаленная солнцем версия тех игрушечных липких пластиковых ящериц, которых бросают на стены», – написал другой комментатор.Видео посмотрели более 535 000 раз.