Женщина может все – Кочанова

31 декабря 2020 г. прошло собрание женского актива Совета Республики и его Секретариата, на котором принято решение о создании первичной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».
В мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, Елена Богдан – председатель республиканского общественного объединения «Белорусский союз женщин», первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь и 25 женщин – работников Секретариата Совета Республики.
«Канун Нового года – прекрасное время для замечательной инициативы женщин Совета Республики и его Секретариата активно включиться в работу ОО «Белорусский союз женщин» и в качестве первого шага создать первичную организацию», – отметила Наталья Кочанова.
В настоящее время в союзе состоят более 140 тысяч женщин, действует свыше четырех тысяч первичных организаций. Их основная цель – повышение роли женщин в жизни страны, активное всестороннее участие в реализации задач построения сильной и процветающей Беларуси.
«Женщины Совета Республики и его Секретариата готовы внести свои предложения, инициативы и идеи для более активного участия в решении задач государственного управления, социальных и экономических вопросов, формирования гражданского общества», – подчеркнула Наталья Кочанова.
Елена Богдан в своем выступлении кратко остановилась на истории и основных направлениях деятельности Белорусского союза женщин, проинформировала о ходе формирования первичных организаций союза, завершении оформления объединенной структуры БСЖ органов внутренних дел, а также инициативе создания объединенного союза женщин республиканских органов государственного управления.
В ходе собрания сформированы рабочие органы первичной организации, председателем избрана Тамара Леончик – заместитель начальника управления по обеспечению деятельности Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Секретариата Совета Республики.
Фото: sovrep.gov.by
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Женщина может все – Кочанова
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