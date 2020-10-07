Оно ухудшилось, передает БЕЛТА.
– У Петра Порошенко двустороннее воспаление легких, он находится в больнице и получает там комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови: она очень густая. Врачи даже не могут взять и сделать анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как протекает болезнь, – рассказала супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко.
Она уточнила, что их дочь Евгения, также заразившаяся коронавирусом, легче переносит заболевание.
Напомним, экс-президента Украины 3 октября госпитализировали из-за COVID-19.
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Жена заболевшего коронавирусом Порошенко рассказала о его состоянии
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Фото: РЕЙТЕР