Жена кинопродюсера Рудинштейна рассказала о его состоянии

Стали известны подробности о состоянии здоровья российского кинопродюсера и актера Марка Рудинштейна. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
Гражданская супруга Рудинштейна Наталья рассказала, что продюсер до сих пор лечится, врачи контролируют его состояние. Предполагается, что он пробудет в больнице до 30 ноября.
Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.
Марк Рудинштейн – советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".