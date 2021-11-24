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  2. Жена кинопродюсера Рудинштейна рассказала о его состоянии

Жена кинопродюсера Рудинштейна рассказала о его состоянии

Стали известны подробности о состоянии здоровья российского кинопродюсера и актера Марка Рудинштейна. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости

Гражданская супруга Рудинштейна Наталья рассказала, что продюсер до сих пор лечится, врачи контролируют его состояние. Предполагается, что он пробудет в больнице до 30 ноября.  

Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.

Марк Рудинштейн – советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр". 
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