Жена кинопродюсера Рудинштейна рассказала о его состоянии

Гражданская супруга Рудинштейна Наталья рассказала, что продюсер до сих пор лечится, врачи контролируют его состояние. Предполагается, что он пробудет в больнице до 30 ноября.Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.Марк Рудинштейн – советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".