Жабинка: настроение на выборах – праздничное

По данным на 12 часов дня в Жабинковском районе проголосовало 60% избирателей. Выборы проходят активно, без эксцессов. Об этом сообщил председатель Жабинковской районной комиссии по выборам Денис Шищиц.

В райцентре избирательные участки расположены в школах, а также в городском Доме культуры. На центральной городской площади звучит музыка. В полдень начался концерт в зале ГДК. Второй концерт также запланирован и состоится с 16 до 17 часов – для тех, кто придет после обеда. В районе проходят выставки работ школ народного творчества, фотовыставки, выступают самодеятельные артисты, работают буфеты.

Максим Савенков, председатель участковой комиссии участка № 4, расположенного в ГДК, журналистов встречает вопросом:

– Маски и средства для обработки рук у нас есть – воспользуетесь?

Соглашаемся. Все члены комиссии и наблюдатели в масках и перчатках. Многие из избирателей заходят на участок в средствах индивидуальной защиты.

– Все четыре дня досрочного голосования я был на участке, – рассказывает наблюдатель от ветеранской организации района Виталий Гордейчик. –Голосование шло спокойно, размеренно. Люди делились своими впечатлениями от хода предвыборной кампании, не стеснялись говорить, за кого отдали свой голос. Замечаний не было, сейчас то же самое. Столпотворения нет, но люди активны, многие пришли к открытию участка.

Студентка Вероник Власова голосовала впервые:

–Отдала свой голос за справедливость и будущее.

А вот пенсионерка Галина Ивановна Высоцкая – избиратель со стажем:

– Я родилась в России, мне почти 80 лет, полвека я живу в Беларуси. Никогда не пропускала выборы Президента, парламентские, выборы в местные советы. Сейчас проголосовала за чистую, светлую и красивую жизнь. Для себя, для внуков, правнуков, для всего народа. Прекрасно, когда есть мир на земле, есть для чего жить, есть чему радоваться. Для меня счастье – жить в Беларуси. Тихой, спокойной. Вырастила троих детей, дождалась правнуков. Все они живут в нашей прекрасной стране. Я люблю Беларусь.