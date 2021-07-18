Землетрясение магнитудой 5,3 случилось сегодня на западе Ирана. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр был зафиксирован на расстоянии 103 км к северу от города Бушир, население которого примерно 165 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Фото: pixabay.com
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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране
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