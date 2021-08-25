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  2. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Перу

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Перу

Подземные толчки магнитудой 5,1, согласно информации источника TeleSUR, сегодня зафиксировали на западе Перу, передает ТАСС.


По данным перуанского центра по чрезвычайным ситуациям, в настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 52 км к юго-западу от провинции Конститусьональ дель Кальяо и находился на глубине 41 км. Также колебания земной поверхности были зарегистрированы в Лиме.

Вчера в этом же регионе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4. В результате удара стихии никто не пострадал, информации о разрушениях также не поступало.

Фото: pixabay.com
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