Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Перу

Подземные толчки магнитудой 5,1, согласно информации источника TeleSUR, сегодня зафиксировали на западе Перу, передает ТАСС.
По данным перуанского центра по чрезвычайным ситуациям, в настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 52 км к юго-западу от провинции Конститусьональ дель Кальяо и находился на глубине 41 км. Также колебания земной поверхности были зарегистрированы в Лиме.
Вчера в этом же регионе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4. В результате удара стихии никто не пострадал, информации о разрушениях также не поступало.
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