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  2. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на юге Грузии

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на юге Грузии

Колебания земной поверхности магнитудой 5,1 зафиксировали в ночь на 16 августа в Ниноцминдском районе края Самцхе – Джавахети, расположенном на юге Грузии, передает ТАСС.


Согласно данным Национального центра сейсмического мониторинга страны, эпицентр подземных толчков располагался в 24 км от населенного пункта Ниноцминда и в 7 км от села Самеба. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км. Стихию зафиксировали в 5:44 по местному времени.

Через несколько минут в этой же местности случилось повторное землетрясение магнитудой 3,2. В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях во время первых и вторых колебаний земной поверхности не поступало.

Фото: pixabay.com
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