Подземные толчки магнитудой 4,5 случились 9 июля у берегов Камчатки, пишет ТАСС.
По данным камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр находился в северной части Кроноцкого залива. Очаг располагался на глубине 19 км под морским дном. О силе землетрясения в населенных пунктах края не информируют. Угроза цунами не объявлялась.
Отмечается, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу по поводу землетрясения граждане не звонили.
Пострадавших и разрушений нет.
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки
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