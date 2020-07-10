Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

По данным камчатского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр находился в северной части Кроноцкого залива. Очаг располагался на глубине 19 км под морским дном. О силе землетрясения в населенных пунктах края не информируют. Угроза цунами не объявлялась.Отмечается, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу по поводу землетрясения граждане не звонили.Пострадавших и разрушений нет.