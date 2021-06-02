У западного побережья Камчатки 2 июня зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0, передает РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
Согласно сообщению, размещенному на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали в 19:33 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 64 километрах от поселка городского типа Палана на глубине 56 километров.
В региональном управлении МЧС уточнили, что помощь спасательных служб жителям Камчатского края не требовалась.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
630
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter