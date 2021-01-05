В Зельве спасатели оказали помощь коту, упавшему в глубокий колодец

Инцидент произошел в деревне Вишневка Зельвенского района.Днем 4 января местная жительница обратилась к сотрудникам МЧС и сообщила о том, что в колодце на соседском подворье сидит кот. Самостоятельно животное выбраться не могло, так как глубина сооружения составляет около двадцати метров. Спасатели отправились по указанному адресу.При помощи спасательной веревки боец спустился на дно пустого колодца, посадил кота в мешок и вытащил его наружу.Предположительно, кот просидел на дне несколько суток. После проведения спасательной операции питомец убежал.Фото: МЧС